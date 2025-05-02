İtfaiye Aracı Sel Suyuna Kapıldı

ANADOLU BÖLGESİNDE YAĞIŞ ETKİSİ

Ankara’nın Ayaş ilçesindeki Gençali Mahallesi, aniden meydana gelen sağanak yağışla birlikte, günlük yaşamı neredeyse durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışın etkisiyle yollar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde dere taşkınları yaşandı.

İTFAİYE ARAÇLARI ZOR ANLAR YAŞIYOR

Yağış sırasında, taşan dereyi geçmeye çalışan bir itfaiye kamyonu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan şoför Macit Kömürcü ve beraberindeki belediye personeli, son anda araçtan atlayarak hayatlarını kurtardı. Suyun sürüklediği kamyon, bölgeye yönlendirilen ekiplerin çabasıyla güçlükle çıkarıldı. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, olayı yakından takip ettiklerini belirtti ve selin etkisi altındaki personnel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.