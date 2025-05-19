İtfaiyecinin Sevgilisinin Şok Edici Açıklaması

YANGINDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Aydın’da, itfaiye eri Turgay G.’nin evini kundaklayarak eşi ile iki çocuğunu hayatından kopardığı yangına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Olay, 18 Mart tarihinde Nazilli ilçesinde gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı olan Turgay G.’nin evinde meydana gelen yangında, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşındaki iki çocuğu hayatlarını kaybetti.

İTFAİYE ERİ VE NİŞANLISI GÖZALTINDA

Yangının ardından, Turgay G. yangınla bağlantılı olarak tutuklandı. Soruşturmada, Turgay G.’nin nişanlısı olduğu belirtilen hemşire F.T. ile ilgili de gözaltına alma işlemi gerçekleşti. Polis, olayın detaylarını derinleştirdikçe, Turgay G.’nin yangından önce evine girip çıktığına dair bilgi elde etti. Güvenlik kamerası kayıtları, bu durumu kanıtlıyor.

ETER KULLANIMI İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Yangın sırasında Turgay G.’nin eşi ve çocuklarının uyumasını sağlamak amacıyla eter kullandığı iddiaları gündeme geldi. Savcılık, yangında hayatını kaybeden Fatma G.’nin kulağında bir kulaklık bulunduğunu tespit etti; bu durumun, eter kullanımı iddialarını desteklediği belirlendi. Turgay G.’nin olay sonrası nişanlısı F.T. ile nişanlandığı bilgisi, cinayet iddialarını daha da güçlü kılıyor.

F.T.’NİN İFADESİ BEKLENİYOR

Fatma G. ile çocuklarının ölüm sebebi için otopsi raporunda sonucun beklenmesi devam ederken, gözaltına alınan Turgay G.’nin nişanlısı F.T.’nin ifadesi ise dikkat çekici bir şekilde ortaya çıktı. Gelişmeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek zaruri bilgilere işaret ediyor.