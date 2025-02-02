İTO Açıkladı: Diş Muayenesi Zam Şampiyonu

PERAKENDE FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı itibarıyla perakende fiyatlarında gerçekleşen değişimleri duyurdu. 336 ana üründen 240’ının fiyatları artarken, 49 ürünün fiyatları düşüş gösterdi. Açıklamaya göre, sağlık harcamaları kategorisinde yer alan diş muayenesi, yüzde 66,67 oranındaki yükselişle en fazla artış gösteren ürün oldu. Eğlence ve kültür alanında yüzde 52,80 artışla edebi kitaplar, sağlık harcamalarında ise yüzde 44,71 ile dolgu, yüzde 44,09 ile diş çekimi, ulaşımda ise yüzde 43,89 artışla köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri dikkat çekti.

ARTAN FİYATLARIN GÖRÜNÜMÜ

Fiyatı artan diğer ürünler arasında yüzde 40 ile otopark, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım, yüzde 35 ile taksi, yüzde 34,96 ile okul servis ücretleri, yüzde 32,61 ile yeşil soğan ve yüzde 29,36 ile salatalık bulunuyor. Eğitim harcamalarında ise yüzde 22,22 artışla kreş ve anaokulu ücretleri önem arz ediyor. Ekmeğin fiyatı ise yüzde 15,24 oranında arttı.

DÜŞEN FİYATLAR

Ocak ayında en fazla fiyat düşüşü, yüzde 23,47 ile kabakta görüldü. Karnabahar yüzde 19, kadın kazağı yüzde 8,39 ve erkek kazağı yüzde 8,31 oranında geriledi. Ev eşyası grubunda ise ütü yüzde 6,90, gıda harcamalarında zeytinyağı yüzde 6,92, ıspanak yüzde 5,99 ve pırasa yüzde 5,72 oranında ucuzladı. Ayrıca otel oda fiyatlarında da yüzde 3,52 düşüş kaydedildi.