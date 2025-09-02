İTO, Fiyat Artışı ve Düşüşü Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatların en fazla arttığı ve azaldığı ürünler belli oldu. İTO verilerine dayanarak, indekste yer alan 336 üründen 181’inin fiyatı artarken, 59’unun fiyatı düşüş gösterdi.

sınav ücretleri zirveye yerleşti

Eğitim harcamaları kapsamındaki sınav hazırlık kurum ücretleri, yüzde 43,48’lik bir artışla ağustos ayının zam şampiyonu oldu.

en fazla artan ürünler

Ürün fiyatlarındaki artışlar arasındaki ilk sırada salatalık yer alıyor; fiyatı yüzde 27,53 oranında yükseldi. Bunu, oyuncakların fiyatındaki yüzde 17,89’luk ve taze fasulyenin yüzde 16,75’lik artışı takip ediyor. Limon, kıvırcık salata ve kayısı da sırasıyla yüzde 16,22, yüzde 16,14 ve yüzde 14,16 oranında artışlar gösterdi. Roka fiyatı yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58 ve ekmek ise yüzde 5,69 oranında arttı.

en fazla ucuzlayan ürün

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün ise gıda grubuna ait erik oldu. Erik, yüzde 25,61 oranında gerileyerek ucuzlayan ürünler listesinde başı çekti. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında üzüm yüzde -24,17, dolmalık biber yüzde -18,08, çarliston biber yüzde -17,58 ve sivri biber yüzde -17,08 oranlarında düştü. Kavun fiyatı yüzde -16,25, şeftali yüzde -10,24, bebek arabası/koltuğu yüzde -8,70, kız çocuk elbisesi yüzde -8,64, kadın eteği yüzde -7,51 ve karpuz ise yüzde -6,06 azalma gösterdi.

İTO’nun açıkladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.