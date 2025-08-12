“İYİ Parti Komisyona Üye Vermedi.”

TBMM’DE MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, komisyonun disiplinli ve amacına uygun bir şekilde ilerlediği için üye milletvekillerine teşekkür etti. Komisyon’da herkesin fikirlerini açıkça ifade ettiğini belirten Kurtulmuş, “Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Herkes katkılarını, son derece farklı açılardan baksalar bile ortaya koyabilmeyi başardı” dedi.

İÇİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI KOMİSYONA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı komisyonun ikinci toplantısının basına kapalı yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, birçok üyenin toplantının neden kapalı olduğuna dair anlayış geliştirdiğini ifade etti. Kurtulmuş, “Bütün Komisyon üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Terör örgütünün silahları bırakmasının ardından atılacak adımların takip edilmesi ve Türkiye’nin tarihi dönemecinde demokratikleşme adımlarının konuşulması, Komisyon’un en önemli görevleridir” şeklinde konuştu.

ÜYELİK DAĞILIMI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

TBMM ve millet adına faaliyet gösteren Komisyon’un kendi gündemine hakim olduğunu, kararlarının oy birliği ile alındığını vurgulayan Kurtulmuş, alınan bu kararların önemine dikkat çekti. Terörün tamamen gündemden çıkarılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve özgürlük ile demokrasi konularında çalışmalar yapmak amacıyla 51 üyeden oluşan bir Komisyon kurulduğunu anımsattı. Kurtulmuş, “Öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildi. Kalan 45 üyelik, grupların parlamentodaki temsil oranlarına göre paylaşıldı” dedi.

İYİ PARTİ ÜYE VERMEDİ

Kurtulmuş, komisyonun üye dağılmasının ardından, İYİ Parti’nin Komisyon’a üye vermeyeceğini yazılı olarak bildirdiğini ifade etti. Ayrıca, ihtiyaca göre boş bulunan 3 üyeliğin siyasi parti grupları arasında oranlarına göre dağıtılmasına karar verildiğini anlattı. AK Parti, CHP ve DEM gruplarına ilave üyeliklerin verildiğini de belirtirken, yeni üyelerin komisyon çalışmalarına hızla başlamasını sağladıklarını iletti. Kurtulmuş, bugünkü toplantıda komisyon üyelerinin önerilerini dinleyeceklerini sözlerine ekledi.