İYİ Parti Lideri: İktidar Parayı Müteahhitlere Aktarıyor

DESPOTLARIN YÖNETİMİ VE ÜLKENİN GÜCÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, despotların ayakta kalmasının üç temel unsuru olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, “Biri yoksulluk, biri cehalet, diğeri de korkudur. Milleti fukaralığa mahkum ettiler, yoksulluğu yönetiyorlar. Eğitim sistemini yerle bir ettiler, cehaletten besleniyorlar” dedi. Korkunun da zalimce kullanıldığını belirten Dervişoğlu, bu durumun üstesinden gelmek için güçlerinin olduğuna inandığını ifade etti. “Bu ülke, imkanları ve kaynakları yönüyle her zorluğu yenecek imkanlara sahiptir. Yeter ki sorunların üzerine cesaretle gidebilmeye muvaffak olalım. O yüzden reçetemiz bellidir ve tektir: Cesaret, cesaret, cesaret” şeklinde konuştu.

İKTİDARA SESLENİŞ VE EKONOMİK SORUNLAR

Dervişoğlu, ekonomideki çöküşün ciddi bir gösterge olduğunu ve iktidarın yoksulluk ve korku siyaseti uyguladığını belirtti. Tek haneli enflasyon rakamlarının bir masal olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek’in açıklamalarına eleştiriler yöneltirken, “Sözde Hazine Bakanı, özde tahsildar Mehmet Bey hala utanmadan çıkıp, ‘Maaşlar bütçe üzerine yüktür’ diyebiliyor” ifadesini kullandı. Dervişoğlu, Hazine’nin elindeki değerlerin nasıl peşkeş çekildiğini anlatırken, “Çayırhan Maden ve Termik Santrali’nden bahsediyorum. Burası senin, benim hepimizin malıydı. Değeri 160 milyar lira iken tam sekizde bir fiyatına, sadece 20 milyar liraya peşkeş çekildi” dedi. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zamların yetersiz olduğunu vurguladı.

REFAH PAKETİ TEKLİFİ

Dervişoğlu, tüm milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sundukları ‘Refah Paketi’ni tanıttı. Bu paketin iktidarın kapasitesini test eden bir adım olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Buradaki gerçeklere, bize, millete kulak verirler. İşte o zaman milletimizin belki biraz nefeslenmesi mümkün olabilir” dedi. Yıl içinde çalışanlardan fazla vergi alındığını belirtti. “Yandaşa vergi affı, vatandaşa vergi zulmüdür yürürlükte olan” diyen Dervişoğlu, asgari ücretlilere ekonomik büyümeden pay verilmesi gerektiğini ifade etti.

GERÇEK ENFLASYON VE EMEKLİ HAKLARI

Dervişoğlu, kanun tekliflerinin gerçek enflasyona dayanarak hazırlandığını vurgulayarak, “En düşük emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı, bugün asgari ücretin sadece yüzde 65’i kadar” açıklamasında bulundu. Emeklilere yapılacak zam oranları konusunda eleştirilerde bulunarak, “Emekli aylıklarına yüzde 5 artış öneriyoruz” dedi. Ayrıca bayram ikramiyelerinin iki bayramda toplam bir asgari ücrete eşit olmasını talep etti.

BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Konuşmanın sonunda, Dervişoğlu, iktidarın kaynaklarını nasıl kullandığını eleştirerek, “İşte biz bu düzene son vereceğiz. Bu bütçe yandaşa değil, vatandaşa gidecek. Bu kaynak zengine değil; emekliye, işçiye, memura gidecek” şeklinde sözlerini tamamladı.