İYİ Parti Liderinden Ümit Özdağ’a Ziyaret

ZİYARETLER VE GÖRÜŞMELER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçuyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı, bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Dervişoğlu, Özdağ’ın ardından ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçundan tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı da ziyaret ederek, cezaevinden çıktığında basın mensuplarına açıklama yaptı. İyi Parti Genel Başkanı, ziyaret ettiği Özdağ ve Toktaş ile yaptığı görüşmelere değinerek, “Gerek Sayın Ümit Özdağ’ı, gerek Sayın Suat Toktaş’ı cezaevinde ziyaret ettim. Sağlıkları gayet yerinde, moralleri yüksek ve demokrasiye olan bağlılıklarını, hukuka, adalete olan bağlılıklarını ifade ettiler. Haksız tutuklamalara olan isyanın da dile getirilmesini bizden bekliyorlar doğal olarak” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’de hukukun zayıfladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ziyaretim sırasında yargılandıkları dosyaların veya muhatabı oldukları soruşturmaların içeriği hakkında bilgi aldım. Görünen ve anlaşılan odur ki bu soruşturmalar kapsamında tutuklama yapılması bile, hatta gözaltına alınması bile hukuken mümkün değildir. Bunun hukuken sonuna kadar savunulmasından yana bir tavır sergileyeceğimizden kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Bunlar Türkiye’de haksızlıklara karşı ses çıkaranları susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda da inşaa edilmek istenen istibdat rejiminin habercisidir.”

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, “Siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir. Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bilsinler ki o silah bir gün kendilerini vurur” şeklinde konuştu. (DHA)