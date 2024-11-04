“İyiliğin Geçmişten Geleceğe Hikayesi”

KIZILAY HAFTASI KUTLAMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi’nde düzenlenen Kızılay Haftası kutlamaları 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Etkinliklere katılan yaklaşık 300 okuldan 20 bini aşkın öğrenci, dayanışmanın temeli olan yardımseverliği eğlenceli ve eğitici bir biçimde deneyimledi. Hazırlanan Kızılay Sokağı’nda, Kızılay Haftası’nın ana sloganı “Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez” olarak belirlendi ve bu tema, duygusal bir reklam filmi ile desteklendi.

KIZILAY KOLU’NA YENİDEN VURGU

Kızılay Haftası’nın bu yılki ana teması “Kızılay Kolu” olarak belirlendi. Bu kapsamda, Kızılay Kolu’nun “Kızılay Kulüpleri” adıyla çocukların zihninde yeniden canlanması amaçlandı. Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kadar uzanan bir duygusal yolculuğun hikayesini temsil ediyor. Bu bağlamda hazırlanan reklam filmi, izleyicilerden büyük takdir topladı.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İYİLİĞİN HİKAYESİ

Kızılay Haftası, geçmişin değerlerini.ve iyi niyetini geleceğe taşımak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu etkinlikler, yardımseverliğin ve dayanışmanın önemini vurgularken, yeni nesillere de bu değerleri aktararak toplumda duyarlılığı artırmayı hedefliyor.