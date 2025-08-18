İZBAN Seferleri Yeniden Hizmete Girdi

MEMUR-SEN ÜYELERİ GREV YÜRÜTÜYOR

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tarafından yapılan teklifleri protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştir. Bu durum, alternatif toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturmuş, İzmir’de sabah saatlerinde sendikaların aldığı grev kararı gereği İZBAN seferleri durmuştur. Ancak, gün ortasında bu seferler tekrar hizmete girmiştir. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla başlayan seferlerin başlangıçta aralıklı olarak sürdürüleceği ve ilerleyen saatlerde normal düzene geçeceği açıklanmıştır.

SEFERLER HIZLA BAŞLADI

İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz.” ifadesine yer verilmiştir. Bu durum, memurların grev süreci ile ilgilidir.

EYLEMİN ARKA PLANI

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesinde taleplerini kamuoyuna açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep etmiştir. Hükümet ise, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önerisinde bulunmuştur. Ayrıca hükümet, memurlar ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önermektedir. Ancak, sendikalar bu önerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci ise devam etmektedir.