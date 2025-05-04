İzinsiz Çakar Kullanan 39 Sürücüye İşlem Yapıldı

HELİKOPTER VE DRON İLE TRAFİK DENETİMLERİ

Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayında trafik ekiplerince helikopter ve dronla yapılan denetimlerde toplam 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem uygulandığını aktarıyor. Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı güzergahlarda hava taşıtlarının etkin şekilde kullanıldığını belirtiyor.

ARAÇ DENETİMİ SAYILARI

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlediğini ifade ediyor. İzin verilmediği halde ışıklı veya sesli uyarı işareti taşıyan cihazları kullanan 39 sürücüye işlem uygulandı. Hız ihlallerinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri takmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere toplam 496 bin 95 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” şeklinde bir mesaj veriyor.