İzmir’de 1.030 İşçi İşten Çıkarılıyor

İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ RESMİ PROSEDÜRÜ BAŞLATIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplamda bin 30 çalışan işten çıkarılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞAN SAYISI VE MAAŞ DAĞILIMI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görevden ayrıldığı tarihte belediyede yaklaşık 26 bin 500 çalışan bulunduğunu anımsatan Tugay, görevi 37 bin 700 çalışanla devraldığını ve şu anda belediyede yaklaşık 34 bin 218 personel olduğunu aktardı. Aylık toplam gelirlerinin 3 milyar 800 milyon lira olduğunu belirten Tugay, bunun 3,5 milyar liralık kısmının işçilere ve şirket çalışanlarına maaş, SGK ve vergi ödemeleri için kullanılacağını, geriye kalan kısmının ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere aktarılacağını söyledi. Daha önceki belediye başkanıyla Belediye İş Sendikası arasında seçimden 5 gün önce bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını hatırlatan Tugay, bu artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, durumu İzmir’deki şube başkanlarına ve genel başkana ilettiklerini fakat olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti. “İmzalanan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık.” dedi. Ayrıca, sendika üyelerinin en düşük maaşlarının şu an 80 bin lira, eylül ayında ise 130 bin liraya ulaşacağını belirtti. Tugay, sendika temsilcilerine, sorun çözülmediği takdirde bazı çalışanlarla yollarını ayıracaklarını ilettiklerini, ancak olumlu dönüş almadıklarını söyledi.

SENDİKA YÖNETİCİLERİ VE YAKINLARI DA ETKİLENECEK

Cemil Tugay, son beş yıl içinde işe alınan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını duyurdu. Bir basın mensubunun, sendika ile anlaşma sağlanması durumunda işten çıkarmaların durdurulup durdurulmayacağını sorması üzerine Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Eylül ayında yeni bir artış var. Bunun durdurulmasını talep ediyoruz.” şeklinde yanıt verdi. Tugay, “Sendika artışı durdurursa, yani ‘en düşük 130 bin liraya kadar çıkacak olan rakamları sendika aşırı buluyoruz’ derse, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Belediyeye kendi döneminde ne kadar çalışan alındığıyla ilgili soruları ise Tugay, “1900’ün altında bir istihdamımız oldu. Bu ihtiyacın zorunluluğuydu. Büro elemanı sayısı fazlaydı, saha elemanı ise azdı.” şeklinde cevapladı.