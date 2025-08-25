İzmir’de Barakada Yangın Meydana Geldi

YANGINDA BİRİNCİ KAYIP: FATMA GELİRLİ

İzmir’in Çiğli ilçesinde yürekleri burkan bir yangın olayı meydana geldi. İnönü Mahallesi 9231 Sokak’ta 84 yaşındaki Fatma Gelirli’nin yaşadığı barakada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde barakayı sararken, bitişikteki ev ve ağıla da sıçradı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangında baraka kullanılamaz hale geldi, ayrıca evde hasar meydana geldi ve ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu.

KENDİ HAYATINI ANLATTI

Fatma Gelirli, yangından önceki yaşamını ve yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Tavanda patlama sesi duydum. Alevlerin camlardan içeri doğru geldiğini gördüm, köpeği kurtardım. Ancak döndüğümde yangın her yeri sarmıştı, dışarıya kaçtım. İki yavru kedim telef oldu. Her şeyim yandı, şimdi bir sandalyem bile yok. Kıyafetlerimi komşularım verdi.” şeklinde konuştu. Şimdi kendi durumuna ve kayıplarına odaklanıyor.

YAVUZ GÜLER’İN ANISINA GÖRE KAYIP

Yangından etkilenen Yavuz Güler ise yaşadığı büyük kaybı anlattı; “Can havliyle evden çıkıp ağıla koştum. Yalnızca sekiz kuzumu kurtarabildim, 34 küçükbaş hayvanım yanarak can verdi. Yangın büyüyüp evimin yatak odasına kadar geldi. Kiracıyım, yetkililerden yardım bekliyorum.” dedi. Yangının ardından hem Gelirli hem de Güler, yaşadıkları trajediyi kabullenmekte zorlanıyor.