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İzmir’de Beş Günlük Etkinlik Yasağı

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İZMİR’DE YASAKLAR DEVREDE

İzmir genelinde gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar beş gün süreyle yasaklanıyor. Bu karar İzmir Valiliği tarafından alındı. Uygulama, 10.00 itibarıyla başlayarak 25 Mart Salı gününe kadar devam edecek.

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Valilik, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan-25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

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