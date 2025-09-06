İzmir’de Çöp Krizi Sürüyor: Jandarma Müdahale Etti

İZMİR’DE ÇÖP SORUNU DEVAM EDİYOR

İzmir’in gündeminde, çevre sorunlarıyla uzunca bir süre gündemde kalan Harmandalı çöplüğü ile ilgili gelişmeler var. Danıştay’ın verdiği nihai kapatma kararı sonrasında, yerel yönetim tarafından bulunan “geçici” çözüm, yeni hukuksal ve çevresel krizlerin önünü açtı.

ÇÖPLER MERA ARAZİSİNE DÖKÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tonlarca çöpünü Tire’ye bağlı Karateki Mahallesi’ndeki mera vasfındaki araziye yönlendirdi. Bu durum, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları arasında büyük bir tepkiye neden oldu ve merkezi idarenin de dikkati çekti.

CEZA VERİLDİ, BELEDİYE GÖRMEZDEN GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöp dökümünün “vahşi depolama” kapsamında yasa dışı olduğunu belirleyerek belediyeye idari para cezaları uyguladı. Tüm uyarılara rağmen döküm işlemleri devam edince kriz daha da derinleşti.

JANDARMADAN YETKİLİ OPERASYON

Bugün gerçekleştirilen adli soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, çöp döküm alanına operasyon düzenledi. Ekipler, faaliyetleri yerinde tespit ederek suçüstü yaptı ve 7 kamyon şoförünü ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

YASA DIŞI FAALİYETLER SONLANDI

Şoförler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmanın müdahalesi sayesinde alandaki yasa dışı çöp döküm faaliyetleri de son bulmuş oldu.