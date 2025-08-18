Gündem

İzmir’de Çöp Yığınları Sorun Haline Geldi

izmir-de-cop-yiginlari-sorun-haline-geldi

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve kötü kokular, vatandaşların tepkisini topluyor. Konak’taki 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde, toplanmayan çöpler yollara ve kaldırımlara taşmış durumda. Özellikle sıcak hava nedeniyle kötü kokular etrafa yayılıyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPATILDIĞI İÇİN SORUNLAR ARTIYOR

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatıldığını” belirtti. Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire’deki alanlara götürüldüğü ifade edildi. Ancak, uzaklık nedeniyle çöp taşıyan TIR’larda gecikmeler yaşandığı ve bunun da temizlik işlemlerini olumsuz etkilediği duyuruldu. Ayrıca, Buca ilçesinin bazı bölgelerinde konteynerlerdeki çöplerin alınmasına rağmen, çevreye taşan atıkların hala toplanmadığı gözlemlendi.

SU KRİZİ TEHDİDİ

Kentin içme suyu barajlarındaki suç yüksekliği nedeniyle bazı ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, bölgedeki yaşantıyı olumsuz etkiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.