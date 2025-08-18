İzmir’de Çöp Yığınları Sorun Haline Geldi

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve kötü kokular, vatandaşların tepkisini topluyor. Konak’taki 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde, toplanmayan çöpler yollara ve kaldırımlara taşmış durumda. Özellikle sıcak hava nedeniyle kötü kokular etrafa yayılıyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPATILDIĞI İÇİN SORUNLAR ARTIYOR

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatıldığını” belirtti. Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire’deki alanlara götürüldüğü ifade edildi. Ancak, uzaklık nedeniyle çöp taşıyan TIR’larda gecikmeler yaşandığı ve bunun da temizlik işlemlerini olumsuz etkilediği duyuruldu. Ayrıca, Buca ilçesinin bazı bölgelerinde konteynerlerdeki çöplerin alınmasına rağmen, çevreye taşan atıkların hala toplanmadığı gözlemlendi.

SU KRİZİ TEHDİDİ

Kentin içme suyu barajlarındaki suç yüksekliği nedeniyle bazı ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, bölgedeki yaşantıyı olumsuz etkiliyor.