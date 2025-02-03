İzmir’de Deniz Çekilmesi Vatandaşları Tedirgin Etti

EGE DENİZİ’NDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Ege Denizi içerisinde son yedi gün boyunca 1,3 ila 4,8 büyüklüğünde 400’den fazla deprem gerçekleşiyor. Bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Endişe veren depremleri takiben İzmir’de deniz çekilmeleri gözlemlenmeye başlandı.

GÖRÜNTÜLERİN YORUMLARI ÇEŞİTLENİYOR

Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan görüntüler için kullanıcılar çeşitli yorumlar yapıyor. “Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda” diyenler olduğu gibi, “Bayraklı ve Çeşme’de denizler çekildi baya” ifadeleriyle dikkat çekenler de var. Bunun yanı sıra, “Yine mi Allah’a bırakıyoruz işimizi” ve “Ay ve güneş çekimi… Normal şeyler” yorumları da dikkat çekiyor.

NACI GÖRÜR’DEN UYARI

Endişe yaratan depremler hakkında değerlendirmede bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın’a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir” şeklinde uyarılarda bulundu.

SÜREKLİ DEPREM FAALİYETİ DEVAM EDİYOR

AFAD’ın verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 10.42’den 11.26’ya kadar 4,2, 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Toplamda 400’ün üzerinde deprem kaydedildiği belirtiliyor. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, 28 Ocak’tan bu yana meydana gelen depremlerin sayısının 400’ü geçtiği ve şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor.