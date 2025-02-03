İzmir’de Depremler ve Deniz Çekilmesi Tedirgin Ediyor

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK ARTMIŞTIR

Ege Denizi’nde son yedi gün içerisinde, 1.3 ila 4.8 büyüklüğünde 400’den fazla deprem meydana gelmiş durumda. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Depremlerle ilgili kaygı verici gelişmeler yaşanmışken, İzmir’de deniz seviyesinde çekilmeler gözlemlenmeye başlamıştır.

Kısa süre içerisinde dikkat çeken görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma yaratmış durumda. Yerel halk görüntüler hakkında çeşitli yorumlar yapmış. “Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda”, “Bayraklı ve Çeşme’de denizler çekildi baya”, “Yine mi Allah’a bırakıyoruz işimizi”, “Ay ve güneş çekimi… Normal şeyler” şeklinde farklı görüşler belirtilmiştir.

YERBİLİMCİ PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Endişe verici depremler hakkında NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın’a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir” diyerek uyarılarda bulundu.

ART ARDA DEPREMLER DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre, 10.42’den 11.26’ya kadar 4.2, 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde ardışık üç deprem meydana geldi. Ege Denizi’nde yaşanan depremlerin sayısı 400’ü aşmış durumda. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Ocak’tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400’ü geçtiği ve bu süreçte kaydedilen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu vurgulanmıştır.