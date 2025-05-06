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İzmir’de Dron İle Uyuşturucu Sevkiyatı

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DRONLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede iki şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini edinmeyi başardı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdığı dronu havada etkisiz hale getirdi. Dronun düşmesiyle birlikte ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN YERLERİ BELİRLENİYOR

Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladığı yerler de tespit edildi. Elde edilen sonuçlarla birlikte, şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

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