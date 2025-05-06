İzmir’de Dron’la Uyuşturucu Sevkiyatı Yapıldı

UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPILDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede iki kişinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisi aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu taşıyan dronunu havada vurdu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı gerçekleştiren Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.