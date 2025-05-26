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İzmir’de Düğün Salonu, Ölüm Olayı!

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İzmir’de Önemli Olay

İzmir’de geçtiğimiz gün Menemen ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir doktorun düğün salonunda yaşamını yitirmesi üzerine gözaltı sayısı üçe çıkıyor. Olay, bir anaokulu tarafından velilere yönelik düzenlenen kahvaltı organizasyonu sırasında meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, kızlarının etkinliğine katılmak için düğün salonuna gittiler.

Olayın Detayları

Etkinlik sona ermesinin ardından, kapıya yönelen çiftin üzerine bahçe giriş kapısında bulunan dekoratif kemer devrildi. Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Son Gelişmeler

Yaralılar arasında bulunan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, eşi Güler Baltacı’nın durumu son derece ciddi olarak bildiriliyor. Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve sağlık durumu sıkı bir şekilde takip ediliyor. Olayla ilgili gelişmeler merakla izleniyor.

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