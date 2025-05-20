İzmir’de Elektrik Olayı: Duruşma Ertelenmiştir

İzmir’deki Elektrik Faciası Üzerine Duruşma Gerçekleşti

İzmir’de 12 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen elektrik faciasında, sağanak yağış sırasında su birikintisine kapılarak hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hakkında görülen davanın ertelenen duruşması yapıldı. Dava, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu 11 sanık ve diğer katılımcıların dinlenmesiyle devam etti.

Yetkililere Yüklenen Sorumluluklar

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Abi, yetkili firma ile belediye yöneticilerini eleştirdi. Ahmet Abi, “Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır.” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, İZSU’nun elektrik kaçağının olduğu yere mazgal döşediğini ifade ederek, “Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil, sizin çocuğunuz olabilirdi.” dedi. Bu durumu, sorumsuzluk olarak nitelendirip, yetkililere çağrıda bulundu.

Bilirkişi Raporuna Tepki

Tutuklu sanık ve yetkili firmanın Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ise, bilirkişi raporuna itiraz etti. “Altında imzam olmayan, işe girmemden çok önce imzalanmış projenin imzacısı olarak göstermiş bilirkişi beni.” diyerek durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Külak, bilirkişilerin alandaki tecrübesizliklerine dikkat çekerek, “Duruşma günü tespit edemedikleri kişilerden cadde-sokak ayrımı yapmasını bekliyoruz.” şeklinde ifade etti.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca yeni bilirkişi raporunun reddedilmesine ve Özge Ceren Deniz’in kardeşlerinin mahkemeye müdahil olma talebinin kabul edilmesine karar verildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar için adli kontrol şartı kaldırıldı ve bir sonraki duruşma tarihi 17 Temmuz 2025 olarak belirlendi.