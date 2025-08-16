İzmir’de Fenerbahçe Güvenlik Önlemi

Fenerbahçe ligde yeni sezonu açmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynanması gereken Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendiği için sarı-lacivertli takım, ikinci haftada Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amaçlı olarak İzmir’e götürülmüyor. Diğer yandan Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor. Ev sahibi Göztepe ise sezonu açtığı Çaykur Rizespor maçını deplasmanda 3-0 kazanarak 2’de 2 peşinde.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik önlemleri bu sefer üst seviyeye çıkarıldı. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar, araç trafiğine kapalı tutulacak. Saat 21.30’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen yıl Göztepe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarının yanında olmak için gittiği tribünden dönerken, akreditasyon kartı bulunan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Ali Koç, korumaları eşliğinde sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Şüpheli Fatih Özkan ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu” dedi. Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı verildi.