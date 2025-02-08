İzmir’de Fuhuş Çetesi Çökertildi: 7 Tutuklama

GÜVENLİK GÜÇLERİ SUÇUYLA MÜCADELEDE ETKİN ROL ÜSTLENDİ

Güvenlik güçleri, suça karşı amansız bir mücadele veriyor. İzmir genelinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda, zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir çete etkisiz hale getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü, ahlak, teknik takip ve suç analiz merkezi büro ekipleri aracılığıyla ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama’ suçlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Uzun süren teknik takip ve saha çalışmaları sayesinde, liderliğini C.E.’nin yaptığı çete üyelerinin İzmir’de bulunduğu tespit edildi. Kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla, aralarında C.E.’nin de bulunduğu 9 şüpheli, 4 Şubat’ta düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

SUÇ DELİLLERİNE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında iş yerlerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler, suçtan elde edildiği değerlendirilen büyük miktarda para ve gizli notların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

15 KADIN KURTARILDI, 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis işlemleri sonrasında, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen C.E., F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, fuhşa zorlanan 15 kadının kurtarılarak sınır dışı edildiği bilgisi verildi.