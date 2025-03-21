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İzmir’de Gösteri ve Toplantı Yasağı

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İZMİR’DE YASAKLI DÖNEM BAŞLADI

İzmir’de beş gün süresince gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar yasaklandı. Bu karar, İzmir Valiliği tarafından alındı. Bugün saat 10.00’dan itibaren uygulanan yasak, 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin olarak valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan-25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” denilerek kararın gerekçesi vurgulandı.

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