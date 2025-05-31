İzmir’de Grevde Üçüncü Gün

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçi grev kararını aldı. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği grevin üçüncü gününde işçiler, bugün İZSU Hizmet Binası önünde toplandı. Binlerce işçi burada toplanarak Kültürpark’a yürüdü ve taleplerini sloganlarla ifade etti. Yürüyüş nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Kordon’un çöplerle dolduğu görüldü.

GREVİN ETKİLERİ

Kent genelinde ESHOT otobüslerinin neredeyse tamamı kontak kapattı ve büyükşehir belediyesinin hizmetleri büyük ölçüde durdu. Grevin en etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle çöpler toplanmadı ve İzmir’in merkezi konumundaki Kordon, biriken çöplerle dolup taştı.

TUGAY’DAN YENİ TEKLİF

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın grev gerçekleştirmesi ve toplu taşımada yaşanan aksaklıklar sonrası yetkili sendika DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni bir maaş önerisi sundu. Tugay, “Aylık net ücret olarak 65 bin lira’dan başlayıp 80 bin lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim. Bu, en az 71 bin 500 lira’dan 88 bin lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” şeklinde konuştu.