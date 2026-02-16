İzmir’de İZBETON Kooperatifine Yönelik Soruşturma Başlatıldı

izmir-de-izbeton-kooperatifine-yonelik-sorusturma-baslatildi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZBETON’U SORUŞTURUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde ‘zimmet’ iddialarının araştırıldığı kapsamda, 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 22 şahısın işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiği belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘kooperatif yöneticilerinin nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilen kişilerden birinin ise yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA DETAYLAR

Bu süreçte, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Aralık 2025’te başlatılan soruşturma çerçevesinde daha önce 11 kişi gözaltına alınmıştı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü, eski CHP İzmir İl Başkanı ve kooperatifin bazı yöneticileri tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, 2022 yılında 23 İZBETON A.Ş. çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap’ta çalışıyormuş gibi gösterildiği ve gözaltına alınan şahısların bu durumu belgeleyen kişiler olduğu kaydedildi. الش👥

Gözaltına alınanların, İZBETON A.Ş.’nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, İZBETON bünyesinde çalışıyormuş gibi gösterilen mühendis ve çalışanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

