İzmir’de Mobilya Atıkları Kirlilik Yarattı

DEVASA ATIK YIĞINLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Seyhan ile Karabağlar sınırlarındaki Yunusemre mahallelerinde, mobilya atıklarından oluşan büyük yığınlar meydana geldi. Sünger, kumaş ve sunta gibi sanayi atıkları, yeterince toplanmadığı için uzunca bir mesafe boyunca yollar ve kaldırımlar üzerinde birikti. Bu durum çevrede ciddi bir kirlilik yaratıyor.

BELEDİYE ACİL ÇÖZÜM BULMALI

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere verdiği bilgide, bu katı atık sorununa belediyenin ivedilikle çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. Özcan, süngerin son derece yanıcı bir madde olduğunu vurgulayarak, “Sigara izmariti ya da güneşin etkisiyle bile kolayca tutuşabilen bir ürün. Sanayide daha büyük yangınların yaşanmaması için önlem şart. Sanayi bölgemize gelen herkesin güvenle dolaşmasını istiyoruz. İzmir’in böyle bir görüntüyle anılmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu konuda acil müdahale bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TOPLAMA SIKLIĞI YETERSİZ

Özcan, belediye ekiplerinin mevcut atık toplama sıklığının yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi. “Şu anda haftada bir kez atık toplanıyor ancak bu, sanayide biriken çöpler için yeterli değil. Bu nedenle belediyenin ya da ilgili odanın sanayicilere özel bir atık bertaraf alanı tahsis etmesi gerekiyor.” diyerek durumu ifade etti.