İzmir’de Mobilya Atıkları Sorun Oluyor

DEVASA ATIK YIĞINLARI OLUŞTU

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Seyhan ile Karabağlar sınırları içindeki Yunusemre mahallelerinde, mobilya atıklarından oluşan büyük yığınlar ortaya çıktı. Sünger, kumaş ve sunta gibi sanayi atıkları, toplanmadığı için metrelerce boyunca yollar ve kaldırımlar üzerine yayılacak şekilde yayılarak çevrede ciddi kirlilik yaratıyor.

ACİL ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada bu katı atık sorununun çözülmesi için belediyenin acil bir müdahale yapması gerektiğinin altını çizdi. Özcan, süngerin tamamen yanıcı bir madde olduğunu belirterek, “Sigara izmariti ya da güneşin etkisiyle bile kolayca tutuşabilen bir ürün. Sanayide daha büyük yangınların yaşanmaması için önlem şart. Sanayi bölgemize gelen herkesin güvenle dolaşmasını istiyoruz. İzmir’in böyle bir görüntüyle anılmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu konuda acil müdahale bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ATIK TOPLAMA SIKLIĞI YETERSİZ

Aşkıner Özcan, belediye ekiplerinin mevcut atık toplama sıklığının yetersiz olduğunu belirterek, “Şu anda haftada bir kez atık toplanıyor ancak bu, sanayide biriken çöpler için yeterli değil. Bu nedenle belediyenin ya da ilgili odanın sanayicilere özel bir atık bertaraf alanı tahsis etmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.