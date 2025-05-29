İzmir’de Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte önlemler giderek artırılıyor. İzmir’de ormanlık alanlara 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında girişlerin yasaklanması kararı alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban, “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” konulu bilgilendirme toplantısında, 2024 yılı içerisinde şehirde 513 orman yangınının meydana geldiğini ve 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti. Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı olarak gerçekleştiğini söyleyen Elban, bu yıl henüz sezon başlamadan 22 orman yangını ile karşılaştıklarını aktardı.

MÜDAHALEDE HIZ ARTIYOR

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü belirten Elban, “Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter ve 4 uçak hazır durumdadır” dedi. Yangınların önlenmesi için yürütülen farkındalık çalışmalarına da dikkat çekti. Geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ve 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiğini; ayrıca 5 bin 538 kişinin “orman gönüllüsü” olarak sahada görev almak üzere eğitim aldığını vurguladı.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elban, yangınlar sonrası yanan alanların ağaçlandırıldığını belirtti. Özellikle Yamanlar Dağı’nda 2 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanın 1586 hektarının ormanlık olduğunu ifade etti. “Yamanlar’da yanan orman alanlarının tamamına yakınını fidan ve tohumla ağaçlandırdık” şeklinde konuştu.

YENİ KURALLAR HAZIRLANIYOR

Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallar hakkında da bilgi verdi. 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişlerin kesinlikle yasaklandığını, ateş yakmanın, mangal yapmanın ve izmarit atmanın da yasaklandığını belirtti. Biçerdöverler ve tarım makineleri, yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda olduğunu ekledi. Kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de yasaklar kapsamına alınırken, nadas alanlarında anız yakımının da yasak olduğu vurgulandı.

Toplantıya, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.