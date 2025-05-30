İzmir’de Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Ormanlık alanlarda yangın önlemleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte güçlendiriliyor. İzmir’de, yangın önlemi olarak, 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık bölgelere giriş yasaklandı. Bu konuyla ilgili olarak İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katılımıyla “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Elban, toplantıda yaptığı açıklamada, 2024 yılında kentte 513 orman yangını çıktığını ve 4 bin 376 hektar alanın etkilendiğini vurgulayarak, bu yangınların çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl yangın sezonunun başlamamasına rağmen, 22 orman yangınının yaşandığını da ifade etti.

MÜDAHALE SÜRESİ GİDEREK KISALIYOR

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü belirten Elban, “Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter, 4 uçak da hazır durumda.” dedi. Yangınların etkilerini azaltmak adına yürütülen farkındalık çalışmalarında, geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ile 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiği, ayrıca 5 bin 538 kişinin “orman gönüllüsü” olarak sahada görev alması için eğitim aldığı belirtildi. Elban, özellikle Yamanlar Dağı’nda zarar gören 2 bin 900 hektar alanın büyük bir kısmının ağaçlandırıldığını söyledi ve “Yanan orman alanlarının tamamına yakınını fidan ve tohumla ağaçlandırdık.” diye ekledi.

YENİ KURALLAR UYGULAMADA

Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni kurallar hakkında bilgi verdi. Buna göre, 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ayrıca, ateş yakmak, mangal yapmak ve izmarit atmak kesinlikle yasak. Biçerdöverler ve tarım makineleri yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda olacak. Ayrıca, kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de yasaklamaların kapsamına alındı. Anız yakımının da nadas alanlarında yasaklandığı duyuruldu.

Toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.