İzmir’de Ormanlara Giriş 5 Ay Yasaklandı

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte İzmir’de orman yangınlarına karşı önlemler sıkılaştırıldı. İzmir’deki ormanlık alanlara, yangın önlemi amacıyla 1 Haziran ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” konulu bilgilendirme toplantısında, 2024 yılında kentte toplamda 513 orman yangınının meydana geldiğini ve 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktardı. Yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Elban, bu yıl sezon başlamamış olmasına rağmen 22 orman yangını ile karşılaşıldığını ifade etti.

YANGINLARA MÜDAHALEDE KAYDA DEĞER GELİŞMELER

Vali Elban, yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü belirtti. “Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz” diyen Elban, yangınla mücadele için görev alacak personel sayısının 227 atamayla artırıldığını açıkladı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Ayrıca yangınla mücadelede kullanılacak 12 helikopter ve 4 uçağın hazır olduğu belirtildi. Yangınların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları sonucunda geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ve 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiği, 5 bin 538 kişinin “orman gönüllüsü” olarak sahada görev almak üzere eğitildiği ifade edildi.

YENİ YASAKLAR VE KURALLAR

Vali Elban, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 31 Ekim’e kadar ormanlık bölgelere girişlerin yasaklandığını, ateş yakmanın, mangal yapmanın ve izmarit atmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtti. Ayrıca, biçerdöverler ve tarım makinelerinin yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda olduğu, kaynak ve ateşli inşaat faaliyetlerinin de bu kısıtlamalar içinde olduğunu duyurdu. Nadas alanlarında anız yakımının da yasaklandığı bilgisi verildi.

Toplantıya, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.