İzmir’de Polis Merkezi’ne Saldırı! 2 Şehit, 1 Yaralı

İZMİR’DEKİ KANLI SALDIRI

İzmir’in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen kanlı bir saldırı, büyük bir üzüntüye yol açtı. Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle yapılan saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, bir polis memuru ağır yaralandı. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabah’ın haberine göre, silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın bulunuyor.

SALDIRGANIN YAŞI VE YAKALANMASI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu iddia ediliyor. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın sonuçları, toplumda büyük bir tepki yaratırken, güvenlik güçleri detayları araştırmaya devam ediyor.

BAŞKAN TUGAY’DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi. Bu olay, güvenlik güçlerinin toplum düzenindeki önemi ve yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.