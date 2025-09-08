Gündem

İzmir’de Saldırıya Yayın Yasağı Getirildi

izmir-de-saldiriya-yayin-yasagi-getirildi

İZMİR’DE ŞEHİT POLİSLERİN SAYISI ARTTI

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşında olduğu belirtilen E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda yer alan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. Ayrıca 2 polis memuru da yaralandı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Saldırıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, saldırıya dair bir yayın yasağının uygulandığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzmir’de yaşanan menfur saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir” şeklinde ifadeler kullandı. 8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen bu olayla ilgili olarak İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya platformlarında yayın yasağı uygulanacağı belirtildi. Bu durum kamuoyuna önemiyle duyuruldu.

ÖNEMLİ

Gündem

UeFa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, Manchester United karşılaşması sonrası doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle 10 ay süreyle futboldan men edildi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerle Fidan Dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders zilini çaldı ve ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.