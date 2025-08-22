İzmir’de Su Kesintisi Artık 3 Günlük

İÇME SUYU BARAJLARINDAKİ AZALMA NEDENİYLE SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İzmir’de içme suyu barajlarında meydana gelen su azalması nedeniyle ilçelerde su kesintileri devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kesinti planında bir değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

SU KESİNTİLERİ 6 AĞUSTOS’TAN BERİ UYGULANMAKTADIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirmişti.

KESİNTİ UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İZSU’dan 19 Ağustos’ta gelen açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtilmişti.