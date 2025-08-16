Gündem

İzmir’de Toplu Ulaşım Ücretleri Artışta

ULAŞIM TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Belediyeden yapılan açıklamada, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla birlikte şehirdeki toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya çıkarılıyor. Öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti ise 17,72 liradan 20 liraya yükseliyor. 60 yaş üstü biniş ücreti de 20 liradan 25 liraya artarken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti 4,80 liradan 6,34 liraya çıkıyor.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEME

Mecliste oy çokluğu ile alınan kararlara göre, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da 90 dakika süreyle ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılıyor. Yeni sistemin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliği sürecek ama yolcuların açıklanan ayrıcalıklardan yararlanmasının mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

