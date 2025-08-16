İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artış Gösterdi

TOPLU ULAŞIM TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde bazı önemli kararlar alınarak kentteki toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelerle, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya çıkarılırken, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Ayrıca öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üzeri biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya artırıldı. Bunun yanı sıra, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıkmış durumda.

İZBAN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Mecliste oy çokluğuyla alınan kararlar doğrultusunda, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi. 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırıldığı ifade edildi. Yeni sistemin İZBAN tarafından yapılacak olan teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında uygulanmaya başlanacağı, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı ancak yolcuların önceki ayrıcalıklardan yararlanamayacağı kaydedildi.