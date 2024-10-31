İzmir’de Ulaşım Ücretlerine Yeni Zam

İZMİR’DE ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımla ilgili yeni bir gelişme yaşadı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşım ücretlerine zam yapılması yönünde bir karar alındı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi gündeme geldi ve yüzde 17’lik zam, UKOME tarafından onaylandı.

YENİ ULAŞIM FİYATLARI

Alınan karar doğrultusunda, İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatları belirlendi. Yapılan zamla birlikte tam bilet fiyatı 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Ayrıca, 7.5 TL olan öğrenci biletleri 8.78 TL’ye çıktı. Bu zamların 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.