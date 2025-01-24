İzmir’deki Elektrik Çarpması Olayında Yeni Detaylar

İZMİR’DE YAŞANAN TRAGEDİ

İzmir’de, 12 Temmuz saat 18.00 civarında meydana gelen sağanak yağış sonucunda birçok ilçede yollar su içinde kaldı. Sağanak nedeniyle korunmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla kaplı yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen, ikinci el eşya satışı yapan İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Deniz, Osmaniye’de, Öktemay ise İzmir’de defnedildi. Bu olayla ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı olan iki kişinin biri kanser tedavisi görmekte, diğeri ise yurt dışındaydı. Tutuklananlardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ilerledikçe 11 yeni gözaltı kararı çıkarıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Savcılığın talimatıyla 26 Temmuz’da gözaltına alınan kişiler arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililer de yer aldı. Bu 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beş kişilik bilirkişi heyeti, incelemelerinde Deniz ve Öktemay’ın kişisel bir kusuru olmadığını belirledi. Raporda olayın, öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. İlgili kurumların olay yerinde gerekli koruyucu tedbirleri almadığı tespit edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 13 şüpheli hakkında ‘Taksirle öldürme’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. TCK’nın 22/3. maddesi gereği sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5 yıla çıkarılması talep edildi. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bazı sanıkların dosyaları birleştirildi, iznin alınmasının ardından soruşturmalarına devam edilmesi kararı alındı. Böylece davada tutuklu kalan sanık sayısı 11’e düştü. 9 Aralık’ta olay yerinde keşif yapılması planlandı.

DURUŞMADA YENİ GELİŞMELER

Yargılanma süreci, İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya tarafların yanında, Deniz ve Öktemay aileleri de katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişi heyetinin raporun hazırlanması için ek süre talep ettiğini bildirdi. Zabıta olarak görev yapan bir tanık, olay günü farklı yerlerde başka insanların da elektrik akımına kapıldığını aktardı. Yapılan sanık yoklamasında, tanığın bilgileri doğrultusunda duruşma devam etti. Savcılık, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanıkların adli kontrolünün devamını talep etti. Özge Ceren Deniz’in babası, “Adalet” çağrısında bulunarak ölüme neden olanların en ağır cezayı almasını istedi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcının mütalaası sonrasında sanıklara söz verildi. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar, sağlık durumlarından ve ruhsal çöküntülerinden bahsetti. Bazı sanıklar, neden tutuklu olduklarını sorguladı. İZSU’nun ihalesini alan özel bir firmanın sahibi olan bir sanık, zamanında müdahale edilmesi durumunda can kaybının yaşanmamış olabileceğini savundu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri heyet tarafından reddedildi. Tutuksuz sanıkların adli kontrol şartları ise ‘ev hapsi’ olarak yeniden düzenlendi. Duruşma bir sonraki tarih olan 24 Mart’a ertelendi.