İzmir Ekonomi Üniversitesi Skandalında Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yaşanan skandala dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kız öğrencilerin vesikalık fotoğrafları ile öğrenci numaralarının yer aldığı bir web sitesi oluşturup, “en güzel” ve “en çirkin” gibi başlıklarla oylama yapılmasına olanak tanıyan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde üç şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Sakarya ve Antalya ili merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, üniversite mezunu olan Y.E.İ. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Üniversitenin açıklamasında, verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği ve bu sızıntının 2024 sonu itibarıyla devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemine bağlı olduğu ifade edildi.

İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Gazetede yer alan habere göre Y.E.İ.’nin tutuklanmasının ardından verdiği ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını kaydetti. Y.E.İ. ifadesinde, “2020 yılında Ekonomi Üniversitesi mühendislik programına kayıt oldum. 2024 yılında mezun oldum. Bir süre Urla’da bir firmada çalıştım. Daha sonrasında Antalya’ya gittim ve psikolojik problemlerim başladı. 2024-2025 yıllarında psikolojik sorunlarımdan dolayı yatarak tedavi oldum. Siteye merak ettiğim için, arkadaş bulma amacıyla girdim. Whatsapp’ta site linkini ben paylaşmadım. İzmir’de Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘ısrarlı takip’ suçundan yargılandığım bir dosya var. ‘Tanıklık yapan olur mu?’ diye siteyi inceledim. Çok fazla ilaç kullandığım için bazı detayları hatırlayamıyorum” şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.