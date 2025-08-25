İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Sorunları

KÖRFEZDEKİ KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir Körfezi’nde kötü koku ile balık ölümleri yeniden gözlemleniyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle ortaya çıkan planktonlar çevreye dayanılması güç bir kötü koku yaymaya başladı. Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyen pek çok kişi, bu kötü kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını ifade ediyor.

ZİYARETÇİLERİN ŞAŞKINLIĞI

İzmir’e tatil ya da gezi için gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları duruma karşı şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” şeklinde ifade ettikleri tepkilerle durumu eleştiriyor.

Yıllardır tartışıldığı gibi körfezdeki kötü kokunun sebepleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar yer alıyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerin, körfezdeki kirliliği daha belirgin hale getirdiğini söylüyor.

Kötü kokunun İzmir’in kalıcı bir sorunu haline geldiğini belirten vatandaşlar, bu konuya çözüm bulunmasını istiyor. Manisa’nın Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Balık seven bir insanım ama bu koku yüzünden balıktan tiksindim. Yoğun bir koku var ve insanı gerçekten rahatsız ediyor. İnsan burada durmak istemiyor” şeklinde konuşuyor.

Hasan Akdemir, “Bu koku nedeniyle bir daha gelmeyebilirim. Bu yüzden belediyenin bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Yoksa bu böyle devam ederse, İzmir’in kendi halkı da gelmeyebilir” diyerek ortamın rahatsız edici etkisini vurguluyor.

İngiltere’nin Liverpool şehrinden İzmir’e gelen Adem Aslan, “Buraya fizyoterapiye geliyoruz; geçen haftalarda da geldik. Ancak böyle bir koku o zamanlar yoktu. Çocuklar daha köprüden geçerken ‘Baba, ağır bir koku var.’ dediler” diyerek yaşadıkları durumu aktarıyor.

Adem Aslan, “Bu koku insanı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Rahatsız olunca insan keyif alamıyor. İzmir gibi güzel bir şehre yakışmıyor. Burada tahminimce pis sular denize bırakılıyor; bu durum hem balıkları hem çevreyi olumsuz etkiliyor” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

Kötü koku, İzmir gibi bir şehir için dayanılmaz hale geliyor. “Ege, dünya çapında bilinen bir yer. İnsanlara İzmir’i tavsiye ediyorum ama şimdi düşünün; biri benim tavsiyem üzerine buraya gelse ve bu kokuyla karşılaşsa, ‘Bu nasıl bir yer?’ diye düşünür” diyor bir başka ziyaretçi. Bu durum, ne şehre ne de ülkeye yakışmaz.