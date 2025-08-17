İzmir Sokaklarında Göztepe-Fenerbahçe Karıştı

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ GERGİNLİK

Bu akşam Süper Lig’de gerçekleştirilecek Göztepe ve Fenerbahçe maçından evvel stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada ulaşmasıyla birlikte, deplasman tribününe doğru yönelmeye başladı. Deplasman otobüslerinin stadyuma girişi sırasında bazı Göztepe taraftarları otobüslere doğru gitmek isteyince olaylar çıkmaya başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Bu duruma müdahale eden İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile taraftarlara su ve biber gazı sıkarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

ALİ KOÇ’TAN TARAFTARLARA DESTEK

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi ve birlikte otobüsle stadyuma gitti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulüp, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” ifadelerini kullandı.