İzmir Su Kaynaklarında Kritik Durum!

İZMİR’İN SU İHTİYACI KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDA

İzmir şehrinin su ihtiyacı, Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları ile yer altı kaynaklarından sağlanıyor. Ancak bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle yeterli yağış gerçekleşmedi ve böylece kuraklık durumu ortaya çıktı. Sonuç olarak barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir düşüş kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı, şehrin su ihtiyacının yüzde 30’unu karşıladığı için önemli bir konumda bulunuyor. Geçen yıl yüzde 28,61 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 13,88’e düştü. Balçova Barajı’ndaki su seviyesi ise geçen yıl yüzde 15,06 iken, bu yıl yüzde 13,19 oldu. Ürkmez Barajı’nın doluluk oranı ise geçen yıl 14,40 iken, bu yıl 9,38’e geriledi. Güzelhisar Barajı’nda geçen yıl 58,50 olan doluluk, bu yıl 65,74’e çıktı. Gördes Barajı’ndaki doluluk ise 2,13’ten 2,32’ye yükseldi. Son olarak, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda geçen yıl 20,66 olan doluluk durumu, bu yıl 7,94’e düştü.

DÜŞÜŞ ORANI CİDDİ DÜZEYDE

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin 13,88’e düştüğünü belirterek, “Tahtalı, İzmir’in en önemli kullanma suyu barajı. 300 milyon metreküplük bir hacmi var. Türkiye’nin de önemli kullanma suyu barajlarından. İzmir’in yaklaşık yüzde 30’luk su ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Dolu olduğu dönemlerde bu oran daha da fazlasını karşılar. Şu an barajdaki doluluk oranı 13,88’e düştü. Geçen yıl bu dönem yüzde 28 civarındaydı. Yüzde 15’lik bir eksiklik var; bu, çok ciddi bir düşüş. Geçen yılın en düşük oranı yüzde 27 ile 15 Aralık’ta oldu. Kasım ayında da bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yüzde 10’un altına düşebilir. İzmir suyunun doğru kullanılması için bu son bir uyarı” dedi.