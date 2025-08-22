İzmir Su Kesintisi Artık 3 Günde

İÇME SUYU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’de, içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi sebebiyle ilçelerde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kesinti planında bir güncelleme olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

KESİNTİLERİN BAŞLANGICI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Su Kurulu, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını açıklamıştı.

KESİNTİLERİN SÜRESİ

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı duyuruda, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti. Bu durum, İzmir’deki su kaynaklarının durumu göz önünde bulundurulduğunda bir süre daha gündemde kalacak.