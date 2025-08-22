İzmir Su Kesintisi Artık 3 Günde

İzmir’de su kesintileri devam ediyor

SU KAYNAKLARINDAKİ AZALMA

İzmir’deki içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yeni kesinti planının duyurusunu yaptı. Yapılan açıklamaya göre, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir.” Bununla birlikte, mahalle bazlı kesinti planını https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 adresinden görmek mümkün.

KESİNTİLERİN BAŞLANGICI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos’tan itibaren her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

KESİNTİLERİN SÜRECİ

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı duyuruda, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini bildirmişti. Bu süre zarfında vatandaşların su kullanımında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.