İzmir Su Kesintisi Artık Üç Günde

İÇME SUYU BARAJLARINDAKİ AZALMA

İzmir’deki içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ilçelerde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak, kesinti planında değişiklik yaşandığını bildirdi. Duyuruda, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

KESİNTİ UYGULAMALARI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağının duyurusunu yapmıştı.

PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi. Bu süre zarfında İzmir’de su sıkıntısı yaşanabileceği belirtildi.