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İzmir Ve Mersin’de 13 Gözaltı Kararı

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İZİR’İN TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı operasyonlar gerçekleştirdi. Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar bulunan ve ele geçirilen dijital materyallerde örgüt üyeliği kaydı tespit edilen 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

KOORDİNELİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tamamen ihraç emniyet personeli olan bu 13 şüpheliye yönelik olarak İzmir’in Menemen, Bergama, Torbalı ilçeleri ile Mersin’de toplam 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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