İzmit Körfezi’nde Flamingo Popülasyonu Artışı Gözlemlendi

İzmit Körfezi, Türkiye’nin önemli kuş gözlem noktalarından biri olma unvanını koruyor. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölge, kış mevsiminde de flamingo misafirlerini ağırlıyor. Sulak alanların besin kaynakları açısından zengin olması ve iklim koşullarının uygunluğu, flamingolar için mükemmel bir beslenme ve konaklama alanı sunuyor.

FLAMİNGOLARDA GÖRÜLEN ARTIK

Ayrıca, gün doğumu ve gün batımında su yüzeyine vuran pembe tonları ile benzersiz manzaralar oluşturan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgi odağı haline geliyor. Son gözlemler, flamingo popülasyonunun geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

KARTPOSTAL GİBİ MANZARALAR

Körfezdeki sulak alanlardaki flamingo sayısının bu yıl belirgin şekilde arttığı gözlemlenirken, yüzlerce kuşun bir arada hareket etmesi, adeta kartpostallar kadar güzel manzaralar ortaya çıkardı. Kocaeli’nin şehir manzarası ile bütünleşen bu flamingolar, havadan drone ile de görüntülenerek görsel bir şölen sundu. İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu dip çamuru temizleme çalışmaları, biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projeleri gibi faaliyetlerin, kuş türü popülasyonlarının artmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.