İzmit’teki Tüpraş Rafinerisi Patlama Haberi

DUMANLAR YÜKSELİYOR, EKİPLER GÖREVE HAZIR

Kocaeli’nin merkezi İzmit’te yer alan TÜPRAŞ rafinerisinde bir patlama gerçekleşti. Rafineri sahasında dumanların yükselmesiyle birlikte bölgeye pek çok ekip gönderildi. Tesisin içerisinden yükselen dumanlar böyle görüntülendi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN OLUMSUZ DURUM YORUMU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, CNN TÜRK’e verdiği bilgiye göre, patlama ile ilgili olarak, “TÜPRAŞ’ın daha önce planlı bir tatbikatı vardı. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Şu an tamamen kontrol altında. Endişe edilecek bir durum yok. Aldığımız bilgilere göre her şey kontrol altında. Öyle sarsıntı hissedilmedi. 5 km mesafedeyim.” dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamaya ilişkin bir bildirimde bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, sürecin tatbikat sırasında yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA PATLAMA

CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, patlama bölgesindeki izlenimlerini şu şekilde aktardı: “Kontrollü bir tatbikat sonucu bu patlama meydana geldi. Yangının kontrol altına alındığını belediye başkanımız ifade etti. Korku dolu anlar yaşanmıştı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. O noktada patlama meydana geldi.” Bina ve çevresindeki evler boşaltıldı, ancak ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi alınca herkes rahat bir nefes aldı. Borsa İstanbul’da işlem gören TÜPRAŞ hisseleri, şirkete ait özel durum açıklaması yapılana dek işleme kapatıldı. Patlama haberinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 3’lük bir düşüş kaydedildi. İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi, Kocaeli Körfezi’nde yer alıyor.