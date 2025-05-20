İznik’te 50 Hristiyan Ayin Yapıldı

İznik Gölü Kıyısında Dini Tören

BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ’NİN YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo’nun İznik’i ziyaret edeceğini duyurmasının ardından, İznik Gölü kıyısında bulunan bir restoranda kutsal bir ayin gerçekleştirildi. Hristiyanlık tarihi açısından son derece önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle düzenlenen bu ayin büyük bir ilgiyle karşılandı.

AYİNLER VE KATILIMCI SAYISI

Resmi giysileriyle törende yer alan din adamları, yaklaşık dört saat süren ayin sırasında dualar okudu. Etkinliğe, 10 farklı ülkeden toplamda 50 din adamı katıldı. İznik’teki bu ayin, Papa’nın duyurusunun ardından yapılan ilk resmi dini tören olarak dikkat çekiyor.

PAPA 14.LEO’NUN TÜRKİYE ZİYARETİ

Papa 14. Leo’nun önümüzdeki aylarda Türkiye’yi ziyaret etmesi ve İznik’te resmi görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası ölçekte büyük yankı uyandırıyor.