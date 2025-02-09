İznik’te Dükkan İçinde Erkek Cesedi Bulundu

İZNİK’TE İLGİ ÇEKEN BİR İNTİHAR VAKASI

Bursa’nın İznik ilçesinde bir dükkan içerisinde Ahmet Yakar (38) adlı bir kişinin cesedi bulundu. Yakar’ın cezaevinden yeni çıktığı ve dükkanın bir tanıdığına ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Yakar, tanıdığından sanayi sitesindeki iş yerinde kalma izni istedi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Sabah saatlerinde Yeşil Cami Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan iş yerine giden dükkan sahibi, Ahmet Yakar’ı hareketsiz bir halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla adrese sevk edildi. Yapılan incelemelerde Yakar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Yakar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.