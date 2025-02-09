More
Gündem

İznik’te Dükkan İçinde Erkek Cesedi Bulundu

iznik-te-dukkan-icinde-erkek-cesedi-bulundu

İZNİK’TE İLGİ ÇEKEN BİR İNTİHAR VAKASI

Bursa’nın İznik ilçesinde bir dükkan içerisinde Ahmet Yakar (38) adlı bir kişinin cesedi bulundu. Yakar’ın cezaevinden yeni çıktığı ve dükkanın bir tanıdığına ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Yakar, tanıdığından sanayi sitesindeki iş yerinde kalma izni istedi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Sabah saatlerinde Yeşil Cami Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan iş yerine giden dükkan sahibi, Ahmet Yakar’ı hareketsiz bir halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla adrese sevk edildi. Yapılan incelemelerde Yakar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Yakar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Emre Belözoğlu: Eşim Rüyamda Göründü

Emre Belözoğlu, nişanlıyken eşi Tuğba Belözoğlu'nu rüyasında gördüğünü dile getirdi. Bu ilginç açıklama, çiftin aşk hikayesini bir kez daha gündeme getirdi.
Gündem

Kacır’dan Katar’da Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve teknoloji odaklı projeleri destekleme kararlılığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.